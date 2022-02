Brothers comentam eliminação de Rodrigo: ‘Todo mundo tentou’

A eliminação de Rodrigo na madrugada desta quarta-feira (2) mexeu com os participantes do BBB 22. Em conversa com o lado externo da casa, os brothers comentaram que acreditam que o paranaense saiu porque focou demais no jogo e se esqueceu da convivência.

“Todo mundo tentou. Eu falei para ele que todo mundo tá jogando, mas tem que ter o equilíbrio. Ele não escutava”, declarou Bárbara.

Arthur Aguiar contou que o brother manipulava os aliados, mas eles discordaram.

“Agora vou defender porque ele nunca me manipulou, tanto que não votei em nenhum de vocês” argumentou Bárbara.

“Ele se afastou até mesmo da gente, porque a gente não aguentava”, relembrou Lais.