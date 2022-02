Brothers reclamam de banheiro sujo após festa no ‘BBB 22’: ‘Defecaram fora do vaso’

A última festa do “BBB 22” foi animada por Lexa, Banda Eva e Matheus Carrilho com o tema carnaval. Os confinados se divertiram bastante, e o banheiro da casa ficou igual ao do bloquinho de rua.

Ao final da festa, alguns brothers reclamaram da situação. Lucas comentou que o banheiro estava “uma imundice”. “Está tão nojento que deve ter até um rato morto lá dentro”. Eliezer então afirma que defecaram fora do vaso e gorfaram na pia.

Os brothers já acordaram na casa mais vigiada do Brasil e se preparam psicologicamente para mais um dia de formação de paredão.

Veja mais notícias sobre o BBB 22 no iBahia.com