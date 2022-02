Brunna convida brothers para mansão e mãe de Ludmilla dispara: ‘Não traga essa gentalha’

A eliminação de Brunna Gonçalves do “BBB 22” na noite da última terça-feira (22) marcou pessoas dentro e fora do reality show. Enquanto se despedia dos colegas de confinamento, a dançarina convidou todo mundo para ir na casa dela, mas o convite não repercutiu muito bem do lado de fora.

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, estava assistindo a eliminação da dançarina e no momento do convite ela soltou, através das redes sociais, que não gostou muito da ideia. “Tudo não, Brunna. Não, não, não, não quero não Bruninha. Não me traga essa gentalha pra cá não”, disse a sogra da ex-BBB.

O “puxão de orelha” da sogra de Brunna divertiu a web que rapidamente repercutiu o momento. “É por isso que eu amo a tia Sil, ela vai mostrar pra Brunna quem são os falsos”, comentou uma internauta. “A Sil sempre entregando tudo”, se divertiu outro.

Veja o vídeo:

a brunna falou que vai chamar todo mundo pra ir na casa dela e a silvana falando que não vai não KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TÔ MORRENDO pic.twitter.com/coko0PcBYT — ingrid (@onlyingrid_) February 23, 2022

