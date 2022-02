Brunna Gonçalves reclama de cantoria no ‘BBB 22’: ‘Me irritando demais’

Brunna Gonçalves chegou no limite de sua paciência com a cantoria na casa do “BBB 22”. A dançarina revelou estar irritada com as músicas durante o raio-x na manhã desta quinta-feira (10).

“Queria falar uma coisa nesse raio-X que está me irritando demais. Não aguento mais o povo cantando. Meu Deus, é o tempo inteiro cantando, cantando, cantando… Isso está me irritando em um grau que vocês não fazem ideia”, soltou a esposa de Ludmilla.

A sister ainda aproveitou os momentos finais para se declarar. “Amor, não tem um dia que eu não penso em você aqui nessa casa. Estou com muita saudade. Muita, muita mesmo”, finalizou.

Veja: