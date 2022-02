Brunna, Gustavo, Pa, Eliezer e Jessi: saiba como o paredão da semana foi formado

A formação do paredão deste domingo (21) prometeu e cumpriu fogo no parquinho. Gustavo foi indicado por Brunna pelo big fone A dinâmica começou com Arthur imunizando Natália.

Em seguida, Lucas indicou a Brunna para o paredão. “Se tivesse na minha posição, também me indicaria. Vão sempre as mesmas pessoas”, justificou.

A casa se dividiu em três grupos e cada um tinha que indicar uma pessoa.

Lais, Jade, Eliezer, vyni, Brunna, Eslovênia, Larissa indicam Jessilane para o paredão.

Tiago, Linn, Natália e Jessilane indicam Paulo André.

Arthur, Paulo André, Gustavo, Scooby e Paulo André indicam Eliezer.

O bate e volta será disputado por Paulo André, Gustavo, Eliezer e Jessilane.

