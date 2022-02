Bruno Gagliasso compartilha foto de Giovanna Ewbank só de toalha: ‘Hoje tem’

Bruno Gagliasso resolveu ‘quebrar’ a web ao postar uma foto da esposa, Giovanna Ewbank, só de toalha em sua conta do Instagram. O clique publicado na última terça-feira (8), foi feito no rancho do casal, no interior do Rio de Janeiro.

“Bom final de tarde com ela… Giovanna Ewbank Te amo!”, escreveu o ator na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas não deixaram de elogiar a musa e até brincaram com o casal. “Hoje tem (risos)”, escreveu uma conta. “Ela é uma linda obra de arte”, comentou outro usuário. “Bem descontraída, linda”, pontuou outra fã.

Veja o clique: