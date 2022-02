Bruno Reis diz que dois filhos não foram vacinados contra Covid-19 porque mãe não quer

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, revelou nesta sexta-feira (4) que dois dos seus filhos não foram vacinados contra Covid-19 porque a mãe deles, que é médica, não é a favor da vacinação.

“Eu já tenho uma filha vacinada. Meus outros dois filhos de idade de vacinação, que a mãe, com quem eles moram, que é médica, é contra a vacina, eu venho manifestando minha opinião favorável, que é o que me cabe fazer nesse momento”, disse Bruno nesta manhã durante posse da mesa diretora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O gestor municipal afirmou que não concorda com a decisão da mãe das crianças, mas que vai respeitá-la. “Caso não convença, só me cabe respeitar”, acrescentou.

Além de Bruno, o governador Rui Costa também falou da vacinação das suas filhas. Até a terça-feira (1º), as meninas, de 6 e 8 anos, não tinham recebido o imunizante ainda. O petista afirmou no Twitter que as crianças serão vacinadas sim e que esta não é uma questão política.

Salvador já vacinou, até a tarde desta sexta, 70.941 crianças de 5 a 11 anos contra a doença.