Bruno Reis se solidariza com tragédia em Petrópolis (RJ); veja

O prefeito Bruno Reis emitiu, nesta quarta-feira (16), um posicionamento em solidariedade a tragédia registrada em Petrópolis, localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro. Em uma rede social, o gestor escreveu: “Que Deus conforte o coração de quem perdeu um parente ou um amigo nessa situação e que dê muita força para a cidade se reerguer.”

Confira os posicionamentos completos



“A Defesa Civil de Salvador (Codesal) manifesta pesar e solidariedade às famílias atingidas pelas fortes chuvas que caíram ontem (15/02) na cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A Polícia Civil já confirmou 41 mortos e a Prefeitura decretou estado de calamidade pública. Atravessamos um período de incertezas climáticas que colocam em permanente desafio os avanços alcançados pelas Defesas Civis no campo preventivo e de antecipação a ocorrências graves provocadas pelas chuvas, de modo a salvar vidas. A força da natureza tem se pronunciado em ocorrências extremas cada vez mais frequentes e atípicas, a exemplo das intensas chuvas registradas em dezembro passado em Salvador e no interior baiano. Enquanto gestão pública, estamos conscientes das atuais urgências que passam pela necessidade de observar os sinais da natureza, adotando ações antecipativas, fazendo a nossa parte para minimizar os danos.