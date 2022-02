Bruno Reis viaja à Brasília para ‘evitar que haja aumento na tarifa de transporte’

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, viajou à Brasília nesta quarta-feira (16) para acompanhar a votação do PL 4392 que trata da possibilidade de subsídio do governo federal para o transporte público nos municípios.

“O subsídio é fundamental. É como ocorre em diversos países, para que possa ajudar a fechar a equação do sistema. E para que a gente possa evitar que haja aumento na tarifa de transporte esse ano. Que a gente consiga sensibilizar os senadores e o congresso nacional para aprovação dessa matéria tão importante para a sobrevivência do transporte público no Brasil”, disse o prefeito.