Bullying no trabalho: como lidar com isso?

O bullying no trabalho pode provocar uma série de efeitos nocivos na saúde mental da pessoa. Por isso, aprender formas de lidar com a situação é importante para evitar que esses impactos entrem em cena.

E para tentar lhe auxiliar nesse sentido, elencamos, neste texto, algumas considerações que podem ser úteis. Para tanto, acompanhe este conteúdo e fique por dentro dessas nossas sugestões. 🙂

Como lidar com o bullying no trabalho?

Para lidar com o bullying no trabalho é preciso tentar gerenciar as emoções sentidas diante dos gatilhos. Sabemos que não é uma tarefa muito simples, afinal, só quem já sofreu bullying sabe o quanto isso pode ser doloroso e incapacitante em algumas situações.

Porém, devemos respirar fundo e tentar controlar essas emoções demasiadas que costumam aparecer diante de um episódio de bullying. As dicas abaixo podem lhe ajudar. Veja:

1. Foque em você e construa a sua autoestima

Tente trazer a sua atenção para você e desenvolva a sua autoestima. Embora possa parecer difícil, não significa que seja impossível.

Busque encontrar, dentro de você, os seus próprios pontos fortes. Analise quais são as suas principais habilidades profissionais e desenvolva novas, se necessário for.

Assim você aprimora o seu trabalho e foca nos seus próprios serviços. Desse modo, os comentários alheios serão, apenas, alheios, e não impactarão na sua rotina.

Construa essa barreira contra as ideias errôneas dos outros e aproveite para desenvolver a sua autoestima no trabalho.

2. Fale sobre estar se sentindo desconfortável

Às vezes, o bullying no trabalho acontece por falta de posicionamento de quem o sofre. Isso quer dizer que, em algumas circunstâncias, as pessoas fazem comentários negativos – em tom de brincadeira, mas não se dão conta de que isso está prejudicando o colega.

Portanto, declare que você não se sente confortável com alguns comentários e brincadeiras. Se o time for sério, perceberá o erro e irá parar com as brincadeiras de mau gosto.

3. Converse com o RH da sua empresa

Se apesar das tentativas de conversar com os colegas, ainda sim persistir o bullying no trabalho, converse com o RH. Assim você poderá apontar o que está acontecendo e os seus superiores poderão tomar as medidas cabíveis.

4. Tente ignorar os comentários – eles falam mais sobre os outros

Em outros momentos, tente ignorar os comentários. Lembre-se sempre da premissa que diz que os outros só comentam aquilo que diz respeito a eles mesmos. Ou seja, quando uma pessoa aponta o dedo para outra, ela está julgando algo que não gosta nela mesma.

Sempre que alguém julga está mostrando algo de si, e não do outro.

Reconhecer esse ponto de vista pode lhe ajudar a se sentir melhor.

5. Busque novas oportunidades se você achar mais viável

Se, por fim, você ainda estiver sentindo que o bullying no trabalho é um grande problema e que o ambiente é tóxico, busque novas oportunidades.

Nunca é tarde para recomeçar em um ambiente mais saudável e adequado. Faça essa busca e dê esse passo em prol da sua saúde mental. Afinal, você merece um ambiente de trabalho saudável e harmonioso, não é mesmo? Lembre-se disso. 😉