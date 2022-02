Busca por aluguéis de imóveis em Salvador nos circuitos do carnaval é quase zero em 2022

<p><p>normal”>Foto: Reprodução



Hoje seria o primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador. As ruas estariam lotadas, os camarotes montados e claro, os apartamentos dos circuitos ocupados por famílias e grupos de amigos. Mas, a movimentação não é mesma de quando a folia acontecia há 2 anos. E dentro deste cenário, o mercado de aluguéis por temporada nos circuitos oficiais vive um período de instabilidade e incertezas; assim como o de hotelaria. De acordo com informações da corretora de imóveis e conselheira do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA), Consuêlo Leal, a locação de casas e apartamentos caiu drasticamente. Não teve inclusive estatísticas mínimas para análise do mercado, segundo o Sindicato da Habitação da Bahia (Secovi-BA).

“O governo ficou sem definir por muito tempo. Muitos clientes, verdade, procuram imóveis logo no ínicio, mas confesso que eu não fechei contrato com ninguém no sentido de envolver dinheiro. E foi um fiasco”, pontuou a especialista em alugueis por temporada, Consuêlo, sobre os impactos da não realização da festa no setor.



Em comparação com o ano de 2021, ela contou que alguns clientes até buscaram, mas nada comparado ao que se via anteriormente. “Não foi um número gritante. Ano passado foi zero (fevereiro de 2021), e nesse ano começou já praticamente no final do ano, por volta de setembro e outubro de 2021, uma procura no sentido de especulação. Foram várias informações trocadas que deixaram as pessoas atonitas, sem ter uma certeza”, explicou.



Para os proprietários não houve alternativa a não ser deixar os apartamentos fechados. A conselheira explicou que na sua grande maioria, os clientes preferiram não ter prejuízos e a outra metade, que antes saiam dos circuitos para alugar os imóveis e ter uma renda extra, permaneceram e nem anunciaram o aluguel por temporada.

No momento, quando se aborda as expectativas para 2023. Os especialistas do setor preferem ser cautelosos e não abordar o assunto. Até porque o foco dos corretores se tornou a venda dos imóveis.





Cenário imobiliário

Na contramão dos aluguéis de imóveis por temporada, o mercado imobiliário da Bahia anunciou que encerrou 2021 em crescimento. De acordo com pesquisa anual realizada pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), divulgada no dia 17 de fevereiro, 9.759 imóveis novos foram vendidos em todo o estado, o que significa uma alta de 12% na comparação com 2020, que vendeu 8.689. Em Salvador, a alta foi ainda maior: 33%. Na prática, na capital baiana, 5.497 imóveis foram vendidos no ano passado, enquanto 4.127 foram comercializados em 2020.





Ainda segundo o levantamento da Ademi, também teve mais oferta de novos empreendimentos na Bahia em 2021. Foram lançadas 8.870 novas unidades, um aumento de 16% em relação a 2020, quando foram construídas 7.642. Em Salvador, porém houve uma queda de 2%. As construtoras e incorporadoras lançaram na capital baiana, em 2021, 4.155. Já em 2020, 85 unidades a mais foram lançadas.