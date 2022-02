Buscas por menino que desapareceu no Rio São Francisco chegam ao 4º dia

As buscas por um menino que desapareceu no Rio São Francisco, no norte da Bahia, chegam ao quarto dia neste sábado (5). O garoto, de 12 anos, pulou de uma estrutura de concreto para nadar no rio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros atua em Juazeiro e em outros municípios vizinhos banhados pelo ‘Velho Chico’, para tentar localizar o adolescente.

Josenilton Barbosa da Silva Júnior brincava com um grupo de amigos na região da orla nova na quarta-feira (2), quando sumiu. De acordo com testemunhas, após mergulhar ele ainda conseguir emergir na água duas vezes e pediu socorro. No entanto, depois disso, afundou e não foi mais visto.

Segundo os bombeiros, a área onde o garoto mergulhava tem cerca de sete metros de profundidade, em condições normais. No entanto, com o aumento recente da vazão da Barragem de Sobradinho por causa das chuvas, esse volume aumentou. A estimativa é de que o nível do rio tenha subido, ao menos, mais oito metros.