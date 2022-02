C6 Bank tem 500 vagas de emprego pelo país; veja funções

A C6 Bank anuncia 500 vagas de emprego no Brasil, destinadas para diversas áreas e diferentes níveis de experiência. Dentre as oportunidades, as que mais se destacam são voltadas às funções de tecnologia, com oportunidades para atuar de forma remota. Veja mais informações sobre como se inscrever, abaixo!

C6 Bank anuncia novas oportunidades para o Brasil

A C6 Bank, um dos maiores bancos digitais, é reconhecida como a Startup onde os brasileiros mais desejam trabalhar. Confira as oportunidades ofertadas pela empresa:

Analistas de Automação e Controle (Pleno);

Analistas de Business Intelligence (Júnior);

Analista de Compliance (Júnior);

Analistas de Finanças (Júnior);

Analistas de Governança de Dados (Pleno);

Analistas de Performance (Júnior);

Analistas de Prevenção a Fraude;

Analistas de Qualidade de Software;

Analista de Risco Operacional e Controle;

Assessores de Investimentos;

Cientistas de Dados (Sênior);

Comercial de Câmbio;

Coordenador de Compliance;

Cyber Security Governance;

Pessoa Coordenadora de Tecnologia;

Pessoa Desenvolvedor Android (Junior);

Pessoa Desenvolvedor BackEnd;

Pessoa Desenvolvedor FrontEnd;

Pessoa Desenvolvedor IOS (Sênior);

Pessoa Engenheira de Dados (Sênior);

Pessoa Tech Lead;

Product Operations;

Site Reliability Engineer;

Cyber Security Analyst (SecOps).

Todas as colocações são para contratações efetivas, e algumas funções também estão disponíveis para atuação remota, possibilitando que candidatos de qualquer região do Brasil, possam se candidatar!

Veja também: Audi do Brasil tem vagas de emprego; veja funções

Como se inscrever

Para os profissionais interessados em alguma oportunidades da empresa C6 Bank, deverão realizar seu cadastro de forma online através do site de inscrição. Além da remuneração, os selecionados terão benefícios que podem incluir plano odontológico e médico, participação de lucros, gympass e consultas gratuitas com psicólogos.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!