Cacto é ele! Eliezer elogia Juliette: ‘respeita a rainha’

O assunto que antecedeu o jogo da discórdia no quarto lolipop foi a campeã do BBB 21: Juliette. Vyni, que é fã de carteirinha da paraibana, relembrou o dia em que ela ganhou a prova do líder e esgotou os celulares da marca Samsung, patrocinadora da prova.

“Respeita a rainha”, disparou Eliezer.

“Eu não sei o que faria se conhecesse ela pessoalmente. Espero que aconteça um show dela aqui na casa. Ou ao menos que toque uma música”, comentou o cearense.

“Apostei que ela é sua fã e tá torcendo por você”, brincou Brunna.

“Eu duvido que ela esteja assistindo”, falou Vyni.

Arthur Aguiar, Douglas e Naiara Azevedo disputam a permanência na casa. Não deixe de votar na nossa enquete.