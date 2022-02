CadÚnico: Veja como se inscrever para receber benefícios do governo

É importante que as famílias, inclusive as de baixa renda, tenham os seus dados a disposição do Governo, que pode as beneficiar automaticamente com algum benefício assistencial.

O CadÚnico (Cadastro Único) é considerado a porta de entrada para os brasileiros terem acesso aos programas sociais do Governo Federal. A maioria dos benefícios só são concedidos mediante a inscrição no banco de dados. Diante disso, é importante que as famílias, inclusive as de baixa renda, tenham os seus dados a disposição do Governo, que pode as beneficiar automaticamente com algum benefício assistencial. Veja também: Auxilio Brasil: como se calcula a renda per capita de quem mora sozinho Conheça os principais programas que utilizam o Cadastro Único: Auxílio Brasil;

Auxílio Gás;

Minha Casa, Minha Vida;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Carteira do Idoso;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Telefone Popular;

Carta Social;

Pro Jovem Adolescente;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos. Como se cadastrar? De antemão, é importante lembrar que podem se cadastrar famílias: Que tenham renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 550); ou

(R$ 550); ou Que tenham renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300); ou

Que possuem renda maior que três salários mínimos, contanto que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo. Conferindo uma dessas condições, o interessado deve comparecer em Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) para realizar a inscrição, exclusivamente de forma presencial, não sendo possível efetuar o cadastro de forma online. Neste caso, o grupo familiar deve escolher um representante ou responsável da família para realizar a inscrição. Este deve ser maior de 16 anos de idade e ser preferencialmente do sexo feminino. Na ocasião, ele terá que apresentar o seu CPF e Título de Eleitor, além de, ao menos, um dos seguintes documentos de cada membro do núcleo: Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF ;

; Carteira de Identidade (RG);

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI), em casos de famílias indígenas;

Carteira de Trabalho; ou

Título de Eleitor.