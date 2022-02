Caetano Veloso aproveita tarde ensolarada no Porto da Barra, em Salvador

Caetano Veloso faz valer as suas vindas para Salvador. O cantor foi clicado na tarde desta terça-feira (08), tomando o maior sol no Porto da Barra. De sunga branca, ele curtiu o lugar na tranquilidade, do jeito que merece um bom baiano. O santo-amarense estava acompanhado do jornalista e fotógrafo baiano Rodrigo Sombra.