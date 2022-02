Caetano Veloso volta a curtir tarde ensolarada no Porto da Barra, em Salvador

Desta vez, o dono do sucesso ‘Não Enche’, aproveitou a tarde ensolada da capital baiana ao lado do amigo, poeta e comunicador, James Martins.

No último dia 8, o cantor também aproveitou o dia na praia do Porto da Barra. Vale destacar que Caetano Veloso possui uma casa no Morro da Paciência, no localizado no bairro do Rio Vermelho.