Caixa Econômica Federal dobra a previsão de crédito imobiliário para 2022

A Caixa Econômica Federal realizou uma nova previsão para taxa de crédito imobiliário. O valor que estava avaliada em R$ 150 bilhões acabou na nova estimativa passando para R$ 155 bilhões.

E mesmo com o aumento dos juros nos últimos meses, o crédito imobiliário que é concedido pela Caixa Econômica Federal, mais do que dobrou em relação ao mesmo mês do ano passado. Essa informação foi confirmada pelo Presidente da Instituição, Pedro Guimarães.

De acordo com um comunicado que foi feito por Pedro Guimarães, o volume de concessões em financiamentos que foi feito pela Caixa Econômica Federal saltou dos R$ 5,8 bilhões do mês de janeiro de 2021 para os R$ 11,6 bilhões que foram cedidos já no último mês.

Crescimento de mais de 100,7% na concessão de crédito imobiliário da Caixa

Houve um crescimento de 100,7% no crédito imobiliário quando comparado com o mês de janeiro de 2021. Ainda em um comparativo mais antigo, como de janeiro de 2018, o crescimento é ainda maior, chegando a até 820%.

Para Guimarães, a estimativa da caixa foi elevada, passando dos R$ 150 bilhões, montante antes previsto, para os R$ 155 bilhões de agora. Isos é o que deverá manter a Caixa Econômica Federal como a líder no setor de financiamento e compra de imóvel.

Relação com o crédito para o agronegócio também deverá continuar em alta ao longo do ano

A Caixa também mantém uma ótima relação de financiamento de imóveis com os trabalhadores e empresários do agronegócio. Segundo as palavras de Guimarães, caso o país continue nesse ritmo de evolução, o mais provável é que o banco estatal se torne o líder no segmento até janeiro de 2024.

Até o ano passado, a Caixa Econômica Federal era apenas o oitavo banco em posição de financiamento de crédito imobiliário para o agronegócio, mas com os últimos resultados, neste momento já se encontra na terceira posição. A expectativa do banco é de movimentar até R$ 100 bilhões em sua carteira dedicada para o agronegócio.

Projeto de inclusão bancária da Caixa

No evento em que previu o lançamento da sua linha de antecipação de frete para os caminhoneiros, a Caixa tratou de divulgar os seus últimos resultados da campanha que realiza para aumentar a inclusão bancária no país. O Brasil ainda é um país com níveis medianos de bancarização.

De acordo com os dados do banco, somente o aplicativo Caixa Tem já atingiu 109 milhões de contas poupanças que foram cadastradas, sendo que 38 milhões destas pessoas nem sequer possuíam contas bancárias antes disso. Essa realidade começou a mudar durante a pandemia da COVID-19 e com o começo dos pagamentos do Auxílio Emergencial.

Também existe uma linha de crédito da Caixa que garante a antecipação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nesse caso, a Caixa informou que pelo menos 2,3 milhões de trabalhadores já realizaram a contratação deste empréstimo, mesmo que pelo menos 1,3 milhões desses estivessem com o nome negativado, o que não impediu a solicitação e o empréstimo aprovado.