Caixa libera antecipação de até cinco saques do FGTS

A Caixa Econômica Federal anunciou que a partir da segunda quinzena deste mês os trabalhadores adeptos ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) poderão antecipar até cinco parcelas da modalidade. Até o momento, o limite ainda é de três saques.

Previamente, antes de abordar as condições da antecipação, cabe salientar que o saque-aniversário nada mais é que uma das maneiras de acessar o saldo do FGTS.

Como funciona do saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permite ao trabalhador aderente parte do saldo disponível nas suas contas do fundo no mês de seu aniversário. O resgate fica disponível até o último dia útil do mês subsequente ao da liberação.

A modalidade é vantajosa para aqueles que precisam de um dinheiro extra no ano, no entanto, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não poderá retirar o FGTS integralmente. Neste caso, só é disponibilizada a multa rescisória de 40% sobre o valor ajuntado no fundo.

Cabe ressaltar que o valor do saque-aniversário não corresponde ao saldo total disponível no fundo, de modo que a quantia permitida para o resgate varia conforme o valor presente na conta, como mostra na tabela abaixo:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Antecipação do saque-aniversário na Caixa

A antecipação do saque-aniversário é semelhante a um empréstimo consignado. Isso porque, o débito é descontado automaticamente na data da próxima liberação do saque. Ou seja, o trabalhador coloca o próprio saldo do FGTS como garantia do crédito.

Como dito anteriormente, a Caixa passará permitir que os trabalhadores antecipem até cinco saques da modalidade a partir do dia 16 de fevereiro. Além disso, o valor mínimo para contratação foi reduzido, passando de R$ 2.000 para R$ 500, todavia, é necessário que o valor de cada parcela antecipada seja igual ou maior que R$ 300.

Veja as condições da antecipação oferecida pela Caixa:

Limite de antecipação será aumentado de 3 a 5 parcelas anuais;

Valor mínimo passa de R$ 2.000 para R$ 500;

Saque mínimo reduz de R$ 500 para R$ 300;

Taxa de juros permanecem em 1,49%.

Importante frisar que para antecipar o saque-aniversário é preciso ter aderido a modalidade anteriormente. Além disso, é preciso autorizar que a instituição tenha acesso aos saques futuros do FGTS. O procedimento pode ser realizado nos seguintes canais:

Site da Caixa;

Aplicativo do FGTS;

Internet Banking;

Agências físicas do banco.