Caixa libera nova rodada de saques do FGTS neste mês; veja como receber

A Caixa Econômica Federal liberou uma nova rodada do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os trabalhadores nascidos em fevereiro já podem sacar sua parcela do benefício. Os valores estarão disponíveis até o dia 30 de abril.

O saque-aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador resgatar parte do saldo disponível em suas contas do FGTS anualmente no mês de seu aniversário.

O trabalhador consegue aderir a modalidade através do aplicativo do FGTS (disponível para aparelhos Android e IOS), pelo site da Caixa e até mesmo pelo Gov.br.

Após a adesão, o saque é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário e se encerra no último dia útil do mês subsequente.

Valor do saque-aniversário do FGTS

O valor do saque-aniversário varia conforme o saldo disponível nas contas do fundo do trabalhador, podendo ainda receber uma parcela adicional a depender da faixa de renda. Veja na tabela a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Datas para realizar o saque-aniversário do FGTS

Mês de aniversário Data de liberação Prazo para sacar o FGTS Janeiro 4 de janeiro Até 31 de março Fevereiro 1º de fevereiro Até 30 de abril Março 1º de março Até 31 de maio Abril 1º de abril Até 30 de junho Maio 3 de maio Até 31 de julho Junho 1º de junho Até 31 de agosto Julho 1º de julho Até 30 de setembro Agosto 2 de agosto Até 31 de outubro Setembro 1º de setembro Até 30 de novembro Outubro 1º de outubro Até 31 de dezembro Novembro 1º de novembro Até 31 de janeiro de 2023 Dezembro 1º de dezembro Até 28 de fevereiro de 2023