Caixa oferece novas vantagens na quinzena do aposentado; veja como conseguir

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta semana a Quinzena do Aposentado. Neste período – até o dia 7 de fevereiro – os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) contarão com vantagens exclusivas oferecidas pela instituição financeira.

Empréstimo consignado com vantagens

Os segurados interessados na categoria de créditos consignados poderão obter condições ainda mais favoráveis durante a Quinzena. Isso porque, os empréstimos terão taxas mais baixas, a partir de 1,53%. Além disso, a dívida poderá ser parcelada em até 84 vezes.

Outra vantagem do banco se refere a inclusão do Seguro Prestamista no consignado para obter um benefício adicional que dá acesso a descontos de até 65% em consultas e exames do programa privado de saúde familiar.

No mais, quem recebe os pagamentos do benefício em outros bancos contará com vantagens mediante a portabilidade para uma conta na Caixa Econômica, sendo algumas delas:

Condições especiais em produtos da seguridade;

Descontos na cesta de serviço;

Descontos no cheque especial;

Isenção de tarifas por 3 meses;

Desconto na anuidade do cartão de crédito;

Cartão Caixa Elo simples

Além de todas as ofertas já mencionadas, a Caixa Econômica também disponibiliza a contratação do cartão de crédito Elo simples. O serviço é exclusivo para aposentados e pensionistas do INSS.

A ferramenta não possui anuidade, além de não cobrar taxa de emissão. No mais, o cartão conta com benefícios exclusivos da plataforma Elo+.

CAIXA libera auxílio de R$400 para todo o Brasil

A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira, 31 de janeiro, o pagamento de um novo lote do Auxílio Brasil. O valor mínimo de R$400 está confirmado aos beneficiários, conforme informou o Ministério da Cidadania e será pago para aproximadamente 17,5 milhões de trabalhadores.

Segundo informações do calendário oficial de pagamentos, nesta semana somente um grupo recebe a liberação do benefício. Nesta segunda, será a vez daqueles que possuem o Número de Inscrição Social terminado em 0. Essas são as pessoas que historicamente recebem o auxílio por último.

As pessoas que possuem o NIS terminado em 0 já estão com o dinheiro depositado na conta desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (31). Pelo que se sabe até aqui, eles já podem movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem ou do Internet Banking. Há ainda a opção de fazer o saque do benefício.

Todas essas regras, aliás, valem também para as pessoas que estão entrando no programa neste momento. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 3 milhões de brasileiros entraram no projeto neste mês de janeiro. Eles não terão nenhuma diferenciação nas regras e receberão portanto nos mesmos moldes.