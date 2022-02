Caixa paga a beneficiários com NIS final 5

Começou ontem (17) o pagamento da parcela de fevereiro do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 5. O valor mínimo é R$ 400, e será feito pela Caixa Econômica Federal. As datas ainda seguirão o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês.

As informações e sobre datas, valor do benefício e composição das parcelas pode ser realizada em dois aplicativos distintos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Nos dias atuais, mais de 17 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas no Auxílio Brasil.

Por fim, também foi divulgado pelo governo federal que o mesmo pagará um aditivo para mulheres chefes de família, deste modo foi criada uma lei que definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Datas e como receber o Auxílio Brasil

De acordo com o governo federal, o recebimento do auxílio pode ser realizado de forma presencial ou virtual, o que proporciona uma maior comodidade no atual cenário de pandemia . Com isso, primeiramente, o beneficiário deve consultar mais detalhes sobre datas de pagamento, valor do Auxílio Brasil e composição das parcelas.

As ações citadas anteriormente podem ser realizadas em dois aplicativos distintos, o Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. A seguir confira o calendário de pagamentos:

Final NIS Dia do Pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 21 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 27 de janeiro 9 28 de janeiro 0 31 de janeiro

Para realizar o saque, o beneficiário precisa utilizar o cartão do Auxílio Brasil nos terminais de autoatendimento da CAIXA, nos correspondentes CAIXA Aqui e nas unidades Lotéricas. Contudo, para realizar o saque nos correspondentes CAIXA Aqui e nas unidades Lotéricas, é necessário apresentar um documento de identificação e o cartão do benefício.

Benefícios do Auxílio Brasil

Uma outra característica importante do Auxílio Brasil é que o mesmo possui três benefícios básicos e seis suplementares. Estes podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas ou científicas e acadêmicas.

Entre estes, podem receber o benefício as famílias com renda per capita até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, ou então aquelas famílias com renda per capita de no máximo R$ 200, que se classificam em condições de pobreza.

Deste modo também começa a ser pago o Auxílio Gás para as famílias que possuem o NIS final 5. Este benefício paralelo ao Auxílio Brasil segue o calendário regular de pagamentos do mesmo. Este por sua vez tem a duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026, com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos a cada dois meses.

Só pode fazer parte do programa parceiro do Auxílio Brasil quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).