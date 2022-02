Caixa prevê liberar até R$ 3 mil para negativados; veja como receber

Em breve, a Caixa Econômica Federal lançará um programa que pode oferecer até R$ 3 mil em empréstimo. A nova linha de crédito deve estar disponível a partir do mês de fevereiro. A previsão é que 20 milhões de pessoas possam ser atendidas, inclusive as negativadas.

A Caixa deve soltar mais detalhes sobre o novo programa de forma oficial nos próximos dias. Vale lembrar que a instituição já oferece diversas linhas de crédito. Uma delas é voltada ao público negativado, tendo a possibilidade de o contratante penhorar algum bem.

Veja também: FGTS 2022: CAIXA libera dois saques com adicionais de até R$2.900

Caixa vem crescendo digitalmente e fisicamente

Nos últimos anos, o aplicativo Caixa Tem vem sendo o maior investimento da Caixa Econômica. Atualmente é por meio dele que os beneficiários do Auxílio Brasil movimentam o dinheiro que recebem do Governo Federal em suas contas sociais digitais.

A plataforma possibilita que o usuário faça transações com o PIX, transferências bancárias, pequenos empréstimos, cartão de débito virtual para compras online e outros serviços que facilitam o dia a dia do cidadão.

Como fazer o saque do Auxílio Brasil pelo aplicativo Caixa Tem?

Dentre algumas possibilidades, os beneficiários do Auxílio Brasil podem sacar a mensalidade do programa por meio do aplicativo Caixa Tem. Mas antes de explicar este procedimento na prática, veja os outros meios para resgate:

Nos terminais de autoatendimento (caixa eletrônico);

Nas casas lotéricas;

Nos correspondentes Caixa Aqui;

Nas agências físicas da Caixa.

Saque do Auxílio Brasil pelo aplicativo

Antes de qualquer coisa, o beneficiário deve se certificar de que recebe o abono do programa social por meio da plataforma digital. Confirmada esta informação, siga os passos abaixo:

Abra o Caixa Tem e selecione a opção “saque sem cartão”; Na sequência, clique em “gerar código de saque“. O código de saque tem validade de 1 (uma) hora, e deve ser gerado novamente no caso de o beneficiário não fazer o saque nesse período de 60 (sessenta) minutos; Agora, vá até um caixa eletrônico para continuar com a operação; Na tela do terminal, acesse a opção de “Saque do Auxílio Emergencial”; Logo em seguida, insira o número do CPF e clique na opção de “Continuar”; Feito isto, insira o código de 6 (seis) números que foi gerado anteriormente no aplicativo; Para prosseguir, toque em “Continuar” e aguarde a liberação das cédulas.

Vale ressaltar que o prazo para fazer o saque dos valores do Auxílio Brasil é de 120 dias, contados a partir do depósito dos valores na conta bancária. Caso o benefício não seja sacado nesse tempo, o valor será devolvido ao programa, de acordo com o que foi definido pelo próprio Ministério da Cidadania.