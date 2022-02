Caixão com corpo de idoso é abandonado em porta de cemitério em Itabuna

Um caixão com o corpo de um idoso foi abandonado na porta de um cemitério em Itabuna, sul da Bahia, por uma empresa funerária. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (23) após um desentendimento entre o dono da funerária e um funcionário do cemitério, por conta de um erro de endereço na guia do sepultamento.

O corpo dentro do caixão era do idoso Jaime Antônio Nascimento, de 78 anos. Ele morreu na tarde de terça-feira (22), no Hospital de Base de Itabuna, onde estava internada. De acordo com o laudo médico, o homem morreu de insuficiência respiratória.

Segundo informou o dono da funerária, o funcionário do cemitério teria se recusado a abrir os portões porque o endereço que estava descrito na guia do caixão do idoso não correspondia a uma rua do bairro. O funcionário teria argumentado que o local só poderia receber corpos de pessoas que moram em Ferradas. Diante da recusa, o dono da funcionária afirmou que resolveu deixar o caixão na porta do cemitério.