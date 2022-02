calendário de fevereiro já está disponível. Confira

O Governo Federal concluiu nesta segunda-feira (31) os pagamentos de janeiro do seu Auxílio Brasil. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas receberam esse benefício nos últimos dias. Pelo que se sabe até este momento, ninguém recebeu menos do que R$ 400 neste primeiro momento.

Com a conclusão desses repasses em janeiro, os olhos dos usuários voltam para o próximo mês de fevereiro. Afinal de contas, quanto tempo falta para se receber a próxima parcela do Auxílio Brasil? O fato é que o Governo Federal já tem uma resposta para essa pergunta. As liberações começam no próximo dia 14 deste mês.

Assim como aconteceu nos meses anteriores, o poder executivo vai começar pagando o benefício para as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1. Esses cidadãos irão pegar esse projeto já no próximo dia 14. O que se sabe agora é que o programa deve seguir com esses repasses até o próximo dia 28 de fevereiro.

Vai seguir portanto valendo a lógica de que o Governo vai pagar o benefício nos 10 últimos dias úteis de cada mês. No caso de fevereiro, que é um mês notadamente menor, os repasses acontecem entre os dias 14 e 28. Mas é preciso lembrar que todo o resto segue da mesma forma. Nada muda nesse sentido.

Também assim como aconteceu em janeiro, o Governo vai seguir fazendo as divisões dos grupos do Auxílio Brasil a partir do final do Número de Inscrição Social (NIS). Então quem termina em 1, por exemplo, já começa no dia 14. Quem termina em 0, por outro lado, vai ser o último a receber. Vai ser no dia 28 de fevereiro.

Veja abaixo o calendário detalhado:

Teremos novas entradas?

O Governo Federal segue fazendo mistério sobre o número de usuários que irão receber o Auxílio Brasil no próximo mês de fevereiro. Agora em janeiro o benefício chegou na casa de cerca de 17,5 milhões de pessoas.

É muito provável que mais gente possa entrar no projeto, mas ao mesmo tempo também é muito provável que outros tenham que sair do programa. Então no final das contas, o número de beneficiários deverá seguir basicamente o mesmo.

Em entrevista nesta última semana, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que o Governo Federal vai seguir zerando a fila de espera. Mas ele também ressaltou que eles irão respeitar os limites impostos pelo orçamento.

Valores de fevereiro no Auxílio Brasil

Muita gente ainda está perguntando nas redes sociais quanto é que o Governo Federal vai pagar no Auxílio Brasil em fevereiro. Esse ponto, no entanto, já está claro. O Ministério garante que ninguém vai pegar menos do que R$ 400.

Para quem recebeu em janeiro, a regra é seguir recebendo o mesmo valor agora. Não há nenhum tipo de diferenciação neste sentido. Quem entrar em fevereiro, já vai receber pelo menos de R$ 400.

Tendo recebido ou não o Auxílio Brasil em fevereiro, o fato é que ninguém precisa fazer uma nova solicitação para entrar no projeto. Se você cumpre todos as exigências do programa, então é só esperar para ver se eles irão colocar seu nome na folha de pagamento de fevereiro ou não.