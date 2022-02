Câmara Municipal de Camaçari realiza abertura dos trabalhos legislativos de 2022

A Câmara de Camaçari realiza, na terça-feira (22), a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2022. A solenidade, prevista para começar às 09h, vai contar com a participação do prefeito Elinaldo Araújo, que fará a leitura da mensagem do executivo. O acesso ao plenário será limitado por conta das medidas de combate à pandemia da Covid-19.

Para o presidente da Casa, vereador Júnior Borges (DEM), o ano será de muito trabalho e de novidades importantes. Ele destacou a implantação da Rádio Câmara, que segue dentro do projeto de criação da Fundação Dilson Magalhães da Rede Legislativa de Comunicação, o desenvolvimento de atividades promovidas pela Escola do Legislativo, início de reformas estruturais no prédio da Câmara, dentre outras iniciativas.

