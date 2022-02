Câmara Municipal retoma trabalhos legislativos nesta quarta (2) em Salvador

Foto: Valdemiro Lopes/ CMS



A Câmara Municipal de Salvador retomou nesta quarta-feira (02) os trabalhos legislativos em uma sessão solene. A cerimônia, que foi semipresencial, começou com a fala do presidente da Casa, vereador Geraldo Júnior (MDB). Ele declarou oficialmente a abertura do 2º Período Legislativo da 19ª Legislatura, ressaltou a esperança para o fim da pandemia e deu sequência a leitura da mensagem do executivo com Bruno Reis.

O gestor municipal falou sobre a importância do trabalho conjunto no combate à pandemia e na geração de empregos na cidade; assim como na facilitação e oferta de ferramentas, recursos e capacitação para gerar e fortalecer o mercado empreendedor na cidade.

“Se estamos tendo sucesso na nossa empreitada, é porque temos trabalhado em harmonia com esta Casa Legislativa. Claro que não precisamos concordar em tudo. Mas, mesmo quando discordamos, temos a convicção de que a democracia é a arte de encontrar o consenso, ainda que diante das grandes divergências. Fundamental mesmo é saber que nós concordamos no principal que é trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade e pelo bem-estar do nosso povo”, disse.

Na área da Educação, Bruno citou está prevista a implantação de seis novos programas, dentre eles o Aprender para Valer, Educação Inclusiva, Educação Digital, Regularização de Fluxo, Centro de Formação e Mídias e o EJA (Educação de Jovens e Adultos) Profissionalizante. Também figura como um dos destaques o programa Salvador Social II, com financiamento do Banco Mundial e cujos recursos também serão direcionados para ações de melhoria nas áreas da saúde e educação.

Já as obras estruturantes envolvem o trecho 3 do BRT (Parque da Cidade/Pituba) e novas vias, a exemplo das ligações Gal Costa/Pau da Lima, a nova Avenida Tancredo Neves e a urbanização da Avenida Adhemar de Barros.

Protestos

Do lado de fora da Câmara, inúmeras categorias protestaram contra Bruno Reis. Entre elas, os professores municipais, que apresentaram inúmeros itens como a convocação dos profissionais; e um grupo de pessoas, chamado “IPTU Justo”, que estão reivindicando a alta taxa de aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Bancada

A base governista, neste ano, permanece com Paulo Magalhães Júnior (DEM). Porém, a liderança da oposição não será mais por Marta Rodrigues (PT). Quem assume é Augusto Vasconcelos (PCdoB).