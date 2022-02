Câmeras de segurança flagram crime em loja no Centro de Maceió

Um estabelecimento comercial situado no Centro de Maceió foi invadido por dois indivíduos e teve vários objetos furtados durante a madrugada deste domingo (20). A ação criminosa foi flagrada pelas imagens de câmeras de segurança instaladas no local. De acordo com as informações do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), uma guarnição do…

Um estabelecimento comercial situado no Centro de Maceió foi invadido por dois indivíduos e teve vários objetos furtados durante a madrugada deste domingo (20). A ação criminosa foi flagrada pelas imagens de câmeras de segurança instaladas no local.

De acordo com as informações do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) foi acionada para averiguar a denuncia de furto qualificado e arrombamento do estabelecimento.

Ao chegar no endereço, a polícia constatou que a porta havia sido arrombada. O proprietário confirmou que vários materiais foram levados da loja, entre eles, uma serra circular, uma maquita, duas esmerilhadeiras e sete alicates.

A guarnição fez diversas rondas nas imediações da loja, mas não encontrou nenhum suspeito de praticar o furto.