Campeonato Baiano: Bahia perde para Juazeirense e segue fora do G-4

O Bahia perdeu por 1 a 0 para o Juazeirense na noite deste domingo (27), na 6ª rodada do Campeonato Baiano. Deysinho marcou o único gol da partida, disputada no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, norte do estado. No lance, o jogador do Cancão de Fogo contou com um vacilo do goleiro Matheus Teixeira, que saiu mal da meta. As informações são do ge.globo/ba.

Com os três pontos, o time da casa chega aos seis, deixa a zona de rebaixamento, e passa a ocupar o oitavo lugar. Com os mesmos seis pontos, o Tricolor aparece em sexto, ainda fora do G-4. Vale destacar que Guto Ferreira apostou em uma escalação alternativa. O artilheiro Hugo Rodallega, por exemplo, não entrou em campo.

Em um jogo de poucas oportunidades, Matheus Teixeira virou o destaque negativo pela falha crucial. O goleiro saiu mal do gol, não conseguiu cortar o cruzamento, e deixou a meta vazia para o Juazeirense abrir o placar logo aos três minutos. O erro mudou o roteiro da partida e prejudicou os planos de Guto Ferreira.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (2), mas por diferentes competições. O Bahia segue focado no Campeonato Baiano, em jogo contra o Atlético-BA, em Alagoinhas, às 19h15 (de Brasília). Já o Juazeirense estreia na Copa do Brasil com visita ao Grêmio Anápolis-GO, às 20h30 (de Brasília).

Vitória e Atlético-BA empataram sem gols, no Barradão, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano, no sábado (26). Os visitantes foram melhores no primeiro tempo, mas viram os donos da casa crescer na etapa final. Independente dos momentos de domínio, ninguém conseguiu balançar as redes. Os jogadores do Vitória reclamaram muito de um lance aos 43 minutos do primeiro tempo. Alemão cruzou da direita, Luidy apareceu na segunda trave e cabeceou firme. A bola ia na direção do gol, mas foi desviada por Paulinho. No replay é possível ver que a bola toca o braço do defensor, mas a arbitragem mandou o jogo seguir e marcou só um escanteio.

O Leão segue na quarta posição, com nove pontos, um a mais que o Carcará, que continua em quinto.