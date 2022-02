Candidatos denunciam desorganização e infrações no concurso da Petrobras

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Candidatos do concurso da Petrobras denunciaram, na manhã desta segunda-feira (21), a desorganização e o acometimento de várias infrações durante a aplicação da prova do processo seletivo no domingo (20), aqui em Salvador.

De acordo com o grupo, oito salas do Colégio Unirb Patamares apresentaram problemas nos aparelhos de ar condicionado. A organização do concurso foi feita pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e os representante da entidade tentaram solucionar a questão, transferindo os mais de 200 alunos para outros espaços da instituição. Porém, muitas infrações foram cometidas nesse processo. Entre eles: uso de celular, transferência dos alunos com prova em mãos, não assinatura da frase que atesta a caligrafia dos candidatos, conversas paralelas entre inscritos e até ausência de distanciamento social obrigatório por conta da pandemia da Covid-19.

A transferência dos candidatos foi realizada para o auditório e também para o ginásio esportivo da Unirb. Cadeiras tiveram que ser carregadas pelos próprios alunos. Daniel Martins, um dos candidatos, acabou desistindo do concurso.

Em entrevista ao iBahia, ele contou que nunca viu uma situação parecida. Daniel estava se candidatando a uma vaga de administração e relatou as infrações em prova para que a comissão organizadora tivesse acesso ao documento. “Os candidatos conversam entre si no próprio auditório, com a prova em mão. Um negócio assim…um vexame. Foi um negócio assim assustador. Se um concurso desse é assim, imagine o resto”, descreveu o inscrito.

O iBahia entrou em contato com a Unirb e com a Cebrasp e aguarda o retorno das instituições.