Cantor Edson Gomes tem redes sociais hackeadas por golpistas

No último sábado (5), o cantor Edson Gomes anunciou no perfil do Facebook que suas contas do Instagram e WhatsApp foram hackeadas.

O cantor foi vítima de um golpe, conhecido por roubar contas e induzir seguidores a fazer transferências, geralmente por Pix.

O golpista colocou vários anúncios nos stories do artista, com ofertas de móveis e eletrodomésticos com valor abaixo do mercado. Cantor Edson Gomes é vítima de golpe no Instagram que usa perfis para anunciar ofertas falsas a seguidores (Foto: Reprodução / Redes Sociais) Por conta disso, o reggaeman alertou os seguidores de que não estava pedindo dinheiro nem vendo os produtos.

Já no WhatsApp, os golpista costumam pedir dinheiro emprestado. Segundo Edson, a rede dele foi clonada. Não há relatos de algum seguidor ou fã do cantor que tenha caído no golpe.

Neste tipo de crime, depois que o golpista invade o perfil, são usadas iscas para ganhar dinheiro. São feitos stories se passando pelo dono da conta, avisando que um parente está se mudando para fora do Brasil e que por isso precisa vender alguns itens.

Os preços normalmente são baixos, para supostamente agilizar a saída da pessoa do país. Há também anúncios de celulares a preços reduzidos, que teriam sido trazidos por parentes dos Estados Unidos.

Os interessados entram em contato por direct e perguntam como podem combinar a compra. O criminoso, então, envia uma chave Pix e pede o comprovante.