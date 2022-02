Foto: Reprodução

O cantor e compositor baiano Elomar Figueira Mello precisou ser intubado na noite da quarta-feira (23). O artista está internado com Covid-19 no Hospital Samur, em Vitória da Conquista, interior da Bahia.

De acordo com a família do músico, a doença comprometeu 50% do seu pulmão. Na manhã da quarta, os parentes haviam anunciado uma melhora no quadro.

Não há confirmação que Elomar tenha tomado as doses da vacina contra a Covid.

