Cantor Elomar é internado em Conquista após ter pulmão comprometido pela Covid-19

Após contrair Covid-19, o cantor baiano Elomar Figueira Mello, 84 anos, está internado na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com a família do músico, ele apresenta melhoras em seu quadro de saúde, apesar de estar com o seu pulmão 50% comprometido. Elomar está no Hospital Samur.

Durante a Virada Online de São Paulo, em 2020, Elomar chamou o coronavírus de “comunista”, mencionando a crítica feita pela direita internacional sobre a doença ter sido intencionalmente fabricada na China para obter lucros financeiros.

“(…) mesmo dentro de uma crise, de um vírus comunista desgraçado, como esse que tá aí, perturbando a nós todos e ao mundo…”, disse o artista, que recebeu reações negativas do público.

Não se sabe se Elomar tomou as doses da vacina contra a Covid.

