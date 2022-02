Cantora e agora ex-BBB Naiara Azevedo posa de topless e celebra: ‘Domingou!’

Naiara deixou a casa mais vigiada do Brasil na terceira semana de jogo, e, desde então, vem divertindo o público em suas entrevistas e promovendo seu novo EP, com três faixas do projeto “Baseado em fatos reais”. Ela viu também aumentar seu número de seguidores em mais de 1 milhão. Atualmente, a cantora conta com mais de 6, 8 milhões de fãs em seu perfil no Instagram.