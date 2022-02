Cantora Wanessa Carmago posta cliques no Centro Histórico de Salvador; veja fotos

A cantora Wanessa Camargo desembarcou em Salvador na última quinta-feira (12) para uma cerimônia. Desde então, Wanessa tem aproveitado os pontos turísticos da capital e compartilhado tudo em suas redes sociais.

“Que passeio gostoso aqui em Salvador! Tô amando conhecer mais dessa cidade linda!”, disse ela nas redes sociais.

Com um roteiro bem diverso, a cantora e o companheiro visitaram a Casa do Carnaval, o Centro Histórico e a orla de Itacimirm, no litoral norte do estado, local usado para a realização do casamento de amigos do casal.

“Selfie em Salvador! Feliz em estar aqui por uma razão tão especial!”, disse.