Capes publica edital para bolsas de doutorado-sanduíche no exterior

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) publicou nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, no Diário Oficial da União, um novo edital do Programa Institucional de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE).

O edital nº 10/2022 estabelece o financiamento de 1,4 mil vagas. De acordo com a Coordenação, o investimento previsto para as bolsas é de até R$ 81,8 milhões. A Capes prevê que as atividades no exterior tenham início entre os meses de setembro e novembro deste ano.

Segundo o edital, as bolsas terão duração de seis a dez meses. O edital estabelece ainda que, para participar do programa, o candidato precisa estar matriculado em curso de doutorado no Brasil, não ter título de doutor, ter sido aprovado no exame de qualificação ou ter cursado o primeiro ano do doutorado.

Além disso, o candidato deve comprovar ter proficiência em língua estrangeira e não acumular a bolsa com benefícios de outras agências de fomento para a mesma finalidade. O bolsista deve retornar ao Brasil para defender a tese após concluir os estudos no exterior.

Inscrições

Ainda de acordo com o edital, a seleção contará com duas etapas. A primeira etapa se refere à seleção interna, feita pela instituição de ensino superior. O período de inscrição para a seleção interna será aberto até o dia 31 de março.

Posteriormente à seleção interna, os estudantes selecionados pelas instituições deverão realizar a inscrição on-line, por meio da página do programa, no prazo de 4 abril até as 17h do dia 25 de abril. A Capes irá analisar as candidaturas homologadas.

A divulgação da lista preliminar de aprovados está prevista para o dia 22 de junho, enquanto o resultado final será divulgado a partir do dia 11 de julho.

Com informações da Agência Brasil.

