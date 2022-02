Caraíva: indígenas protestam contra decisão que limita circulação de veículos

Um grupo de indígenas da etnia Pataxós protestou na manhã desta terça-feira (8), em Barra Velha, em Porto Seguro, no extremo Sul da Bahia, contra uma decisão que limita a circulação de veículos no distrito turístico de Caraíva.

Os indígenas alegam que centenas de famílias sobrevivem da atividade do turismo e a decisão do poder público impede que as pessoas de exerçam trabalhos na região com uso dos bugres.

Segundo os manifestantes, pelo menos 100 automóveis são utilizados pelas famílias de Barra Velha e outras comunidades para a comercialização de passeios em locais como Corumbau e Caraíva, além de Barra Velha.

Desde julho do ano passado, uma medida da prefeitura de Porto Seguro estabelece restrições no uso de quadriciclos. Os automóveis estão permitidos apenas para Guarda Municipal e servidores da limpeza pública e a Polícia Militar, que fiscalizaria o cumprimento da ordem.

No entanto, os indígenas dizem que um acordo com a gestão anterior, que envolveu também o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Ministério Público Federal (MPF), autorizou que o embarque e desembarque de turistas no povoado fosse feito em forma de rodízio, com 12 veículos por vez.