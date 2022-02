A Card disponibiliza novas vagas de emprego em todo o Brasil para profissionais de diferentes níveis – de vendedor à analista. A empresa de meios de pagamento e soluções de tecnologia oferece, ao todo, mais de 35 postos de trabalho em cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Espírito Santo.

Há chances para Assistente comercial, Vendedor (a), Analista de informações, Analista de inteligência e planejamento, Gerente de produtos financeiros, Gerente de novos negócios, Desenvolvedor (a) Back-end Sênior, Desenvolvedor (a) Front-end Mobile Pleno, Desenvolvedor (a) Front-end Mobile Flutter, Programador de PÓS, Analista de sistemas, Estagiário de TI, Scrum Master, Executivo (a) de vendas, Executivo (a) de novos negócios, Executivo (a) de contas, Supervisor de vendas e muito mais.

Além das vagas regulares, a empresa disponibiliza oportunidades para pessoas com deficiência (PCD) interessadas em trabalhar na função de Atendente de telemarketing. Os profissionais serão responsáveis por realizar contato com clientes para venda de produtos físicos e serviços, atender chamadas de clientes em potencial, utilizar roteiros para fornecer informações sobre recursos e preços do produto e apresentar seus benefícios.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas e participar do processo seletivo deverão acessar o site https://grupocard.solides.jobs/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar seu currículo na posição desejada.

Sobre a empresa

O Grupo Card atua há mais de 20 anos com Soluções em Telecom e Mercado de Pagamentos em mais de 60 mil pontos de vendas distribuídos entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Sul. A empresa, que oferece a melhor opção em Recargas e Chip de celular com muitas vantagens para companhias de todos os portes, é composta atualmente por mais de 1 mil pessoas.