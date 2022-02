‘CarnaHype’ apresenta shows de Afrocidade, La Fúria e Nêssa; saiba mais

Foto: Reprodução/Instagram

As festas em comemoração ao Carnaval começam a partir da quinta-feira (24), e, a curtição está garantida com as inúmeras alternativas de evento! Clique aqui e confira a Agenda Cultural para o Carnaval 2022. O Hype Bar, localizado na Vila Jardim dos Namorados, não ficou de fora e oferece uma grade completa de atrações de 24 a 27 de fevereiro. Confira line up do CarnaHype:

Quinta-feira (24): Papazzoni e Dj Barros

Sexta-feira (25): Fractall, Evockings, Ceuta e Front Dj

Sábado (26): Afrocidade, Nêssa, Freelion e Hiran

Domingo (27): La Furia, Guga Meyra e Dj Navi

CarnaHype

Quando? De quinta-feira (24) a domingo (27)

Onde? Hype Bar, Vila dos Namorados, Pituba

