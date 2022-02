CarnaPipa: Parangolé e Thiago Aquino animam festa na Praia do Flamengo no próximo dia 5

Foto: Divulgação

Com a proposta de curar a ressaca do Carnaval, o CarnaPipa acontece no sábado, dia 5 de março, no Pipa Beach Club, localizado na Praia do Flamengo. A música do evento fica sob a responsabilidade da banda Parangolé, comandada por Tony Salles, que promete ‘sacudir’ tudo com o seu repertório atualizado. Além da banda, a festa conta ainda com show de Thiago Aquino.

Os ingressos do 1º lote começam a ser vendidos na quinta feira (17), no site do Bora Tickets.

CARNAPIPA

Data: 5 de março

Atrações: Parangolé e Thiago Aquino

Horário: A partir das 16h

Local: Pipa Beach Club (Praia do Flamengo)

Ingressos: R$ 150,00 (1º lote)

Vendas: Site do Bora Tickets