CarnaRock propõe folia com bandas de rock n’ roll em Salvador; confira programação

Foto: Reprodução Instagram

A partir da quinta-feira (24), começam as festas fechadas em comemoração ao Carnaval, que por mais um ano, não acontecerá no seu formato tradicional. Com a proposta de trazer o Rock n’ Roll para a folia, o CarnaRock propõe uma programação completa para dias 24 a 28 de fevereiro.

O evento acontece na Área 51 Studio Bar, localizado na Travessa Basílio de Magalhães, nº 90, no Rio Vermelho, em Salvador. O valor da entrada para cada dia é de R$ 10.

Confira a grade de shows do CarnaRock:

Quinta-feira (24): The Doc’s

Sexta-feira (25): Banda Vernal

Sábado (26): Sequestro Relâmpago

Domingo (27): Elmo Maneiro

Segunda-feira (28): Lula Magalhães

É necessário apresentar o cartão de vacinação na entrada da casa e o uso de máscara é obrigatório.

CARNAROCK

Quando? De 24 a 28 de fevereiro

Onde? Área 51 Studio Bar, Travessa Basílio de Magalhães, nº 90, Rio Vermelho

Quanto? R$ 10

Leia mais em Carnaval no iBahia.com