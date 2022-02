Foto: Igor do Ó/Divulgação

O ‘Carnasal’ propõe uma experiência de carnaval em abril com direito a abadá, curtição e três dias de folia. De 21 a 23 de abril, o evento terá atrações para matar a saudade do carnaval soteropolitano, no WET, na Av. Paralela.

As atrações serão divulgadas na quarta-feira (2), no Instagram do evento. Os ingressos começam a ser vendidos no sábado (5), no Bora Tickets.

