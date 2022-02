Carnaval 2022: veja quais são as atrações do Villa Guarajuba, que terá três dias de festa

A Villa Guarajuba, no litoral norte da Bahia, vai receber o “Guarajuba Folia” no período do carnaval. Com três dias de festa, de sexta-feira (25) até segunda (28), diversas atrações vão animar o folião.

Harmonia do Samba e Timbalada estão no line up da festa. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 90. A Villa Guarajuba fica na Alameda Monte das Dunas, Km-42.

É importante lembrar que o comprovante de vacinação e o uso de máscara são obrigatórios para o acesso a festa. Veja abaixo a programação completa:

Show de Harmonia do Samba e Thiago Aquino

Onde? Villa Guarajuba – Alameda Monte das Dunas, Km 42

Quando? Sexta-feira, 25/02/22, a partir das 21 horas

Ingressos – 1º lote: R$ 90 (Villa) / R$ 170 (Villa VIP)

Vendas no site

Onde? Villa Guarajuba – Alameda Monte das Dunas, Km 42

Quando? Sábado, 26/02/22, a partir das 21 horas

Ingressos – 1º lote: R$ 90 (Villa) / R$ 170 (Villa VIP)

Vendas no site

Show de Bell Marques e Tuca Fernandes

Onde? Villa Guarajuba – Alameda Monte das Dunas, Km 42

Quando? Segunda, 28/02/22, a partir das 21 horas

Ingressos – 1º lote: R$ 190 (Villa) / R$ 330 (Villa VIP)

Vendas no site

