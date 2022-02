Carnaval de Salvador terá edição internacional; veja detalhes

Fotos: Divulgação

Na Bahia, o carnaval não será realizado nos moldes tradicionais. Mas, a situação será diferente para os foliões brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Falamos isso, porque um evento chamado ‘We Are Carnaval’ promete levar uma parte do Carnaval de Salvador para as cidades americanas como Orlando, Boston, Atlanta e New Jersey. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Harmonia do Samba, uma das atrações previstas.

Além da banda que nasceu na Capelinha de São Caetano, se apresentarão Saulo, Cláudia Leitte, Péricles e Tomate. Os ingressos ainda não começaram a ser vendidos, mas os shows já tem data marcada. Confira abaixo a programação: