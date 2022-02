Carnaval do ‘Altas Horas’ tem Daniela Mercury, Durval, Gaby Amarantos e mais

O ‘Altas Horas’ deste sábado, 26, levará o espírito do Carnaval para dentro de casa com convidados ícones da data, representantes do Carnaval de diversos estados, e responsáveis por levar essa cultura ao mundo inteiro. Daniela Mercury, Durval Lelys, Gabriel Leone, Gaby Amarantos, Johnny Hooker, Neguinho da Beija-Flor, Tierry, Valesca Popozuda e Wanessa Camargo cantarão seus hits e clássicos das marchas e desfiles, além de entrarem numa conversa com Serginho Groisman sobre suas primeiras experiências de Carnaval, e contarem boas histórias – algumas diretamente relacionadas à história deste que é dos maiores eventos do país.

O baiano Tierry revela que seu primeiro Carnaval já foi cantando numa banda chamada Fantasmão e, no palco do ‘Altas Horas’, canta “O Mundo Vai”, de Ivete Sangalo. Já Daniela Mercury descreve o que significa o Carnaval para ela: “O Carnaval é algo que eu preciso. Preciso da alegria do Carnaval para me expressar. Eu acho que o Carnaval nos conecta enquanto brasileiros, e conecta o Brasil ao mundo também. É uma tradição artística, cultural e folclórica muito importante”. Ao lado de Durval Lelys, vocalista da banda Ásia de Águia, e também representante do Carnaval de Salvador – BA, conta histórias de trio elétrico. “O trio é o nosso standart; representa muito a Bahia (…). É uma experiência fantástica (…). Para nós é uma lição de vida. Já a alegoria e fantasia é o Rio que nos ensina”, diz Durval.

E por falar em Rio de Janeiro, Neguinho da Beija-Flor, intérprete oficial da escola de samba Beija-Flor desde 1976, canta o samba-enredo “A Criação do mundo na tradição Nagô”, apresentado no desfile de 1978, e descreve como começou: “A minha vida é o Carnaval. Em 1971 eu já pertencia a um bloco e em 1975 fui para Beija-Flor. Com 18 anos já estava no Carnaval”.

Valesca Popozuda, que também é carioca, fala sobre a infância e os Carnavais do bairro de Irajá, e canta o clássico “Mamãe Eu Quero”; enquanto Gabriel Leone traz as memórias das festividades na Tijuca, e canta “Máscara Negra”.

Gaby Amarantos traz o Carnaval de Belém – PA, canta “Frevo Mulher”, de Zé Ramalho, e sugere o espírito do Carnaval, que ela mantém o ano inteiro, como inspiração para seus looks exuberantes. E Wanessa Camargo fala de seu primeiro Carnaval no Rio de Janeiro, por volta dos 13 anos, e também em Salvador, com 15 anos, e canta “Arerê”, de Ivete Sangalo.