Carnaval dos pequenos: aprenda a fazer 6 fantasias em sua casa

Foto: Reprodução



Se tem uma coisa que é comum entre a folia infantil e a folia dos adultos é o uso das fantasias. Porém, em anos pandêmicos, os custos para bancar ou investir em um SUPER look é muito alto. E foi pensando nisso, que o iBahia resolveu ensinar 5 fantasias práticas que podem ser feitas por você mesmo.

Então, não tem desculpas. Pode avisar para os pequenos, que vai ter carnaval sim senhor! Confira:

Havaianas e Chapeuzinho Vermelho

Separe os laços, barbante e papelão. É isso que você vai precisar para fazer a fantasia de havaianas ou dançarinas de hula hula. O material é muito simples e a criatividade é alma do negócio. Veja na foto abaixo indicada por marthastewart. O violão na mão da menina é feito de caixas de cereais reciclado de papelão, um tubo de papel toalha e elásticos. Muito fácil e muito lindo.

Já a Chapeuzinho Vermelho é um clássico que nunca sai do gosto das crianças. As duas dicas aqui são simples, tudo que você precisa é de um vestido quadriculado e uma capa vermelha, que você pode fazer com feltro que é barato.