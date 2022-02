Carnaval fora de época? Santo Antônio Além do Carmo é foco de aglomeração; veja vídeo

“Parecia um carnaval”, assim escreveu uma das moradores do bairro do Santo Antônio Além do Carmo, localizado no Centro Histórico de Salvador, nas redes sociais. A prefeitura da capital baiana adotou medidas para conter as aglomerações no Rio Vermelho, bairro em que é celebrado o cultural 2 de fevereiro, festa de Iemanjá, que aconteceu na quarta-feira.