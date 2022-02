Carnaval: Mais de 16 mil PMs participam de operação para proibir aglomerações

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) fará uma operação especial, que começa às 14h desta sexta-feira (26), para proibir possíveis aglomerações causadas pelo carnaval. A ação acontecerá em todos os 471 municípios baianas, com 16.350 homens ao todo, o que equivale a 56% do efetivo atual da instituição, que tem em torno de 29 mil policiais.

Além disso, 926 viaturas estarão nas ruas da Bahia até às 7h da manhã do dia 2 de março, quando seria a Quarta-feira de Cinzas, fiscalizando a movimentação.

O decreto do governo estadual vigente até o dia 2 proíbe festas de rua, independentemente do número de pessoas. Já os eventos privados podem ocorrer com limite máximo de 1.500 pessoas.