Carnaval na praia: veja 5 points para você curtir a folia com sombra e água fresca

Porto da Barra

A praia mais querida da cidade é a primeira desta lista. Mas, é importante dizer que ela fica cheia, então se você curte tranquilidade vá até o local bem cedinho. O verde das águas e o belo por do sol são pontos indiscutíveis, fora a tranquilidade das ondas. Ou melhor, a inexistência delas. Uma dica: leve um dinheirinho extra! Por se tratar de um ponto turístico, tudo sai mais caro.

Rio Vermelho – Paciência

Além de ser um bairro extremamente boêmio, o ‘RV’ tem muitas belezas. A praia da paciência é uma delas, já que fica em uma enseada linda. Normalmente, o local é frequentado pelos moradores do bairro, mas você também pode aproveitar e curtir também!

Jaguaribe

Jaguaribe é um lugar amado pelos surfistas. O local tem ondas fortes e um visual bem praiano. Se você tem medo de um mar forte, essa não é uma boa dica pra você. Caso contrário, se jogue! Com areias bem branquinhas, a praia é muito procurada aos finais de semana.

Gamboa

Gamboa ou Prainha do MAM. Ambos ficam na mesma região e vale a pena a sua visita. Assim como no Porto, o mar é calmo e bem verdinho. Pode-se dizer que é um dos lugares mais bonitos de Salvador. O espaço costuma reunir uma galera descolada que aprecia o encontro do sol com o mar na mais bela Baía do planeta. Foi lá que Anitta gravou seu clipe. Você não vai deixar de ir, né?!

São Tome de Paripe

Outro local imperdível é a praia de São Tomé de Paripe. O lugar, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, é um verdadeiro paraíso. Se você é de Salvador e ainda não foi visitar trate de se organizar….Pra chegar até lá é só seguir até a Base Naval e caminhar alguns passos. Outra dica, estando nesta praia, é ir visitar Ilha de Maré. Basta pegar um barquinho a beira-mar.

