Carnaval no BBB: veja quem viveu a folia fora da casa

Foto: Fred Pontos / Divulgação



Você já viu como será o Carnaval do ‘BBB22’? O tema da festa deste sábado é ‘Carnaval Pop’, mas você sabia que anteriormente, o reality dava oportunidades para os participantes saírem do confinamento??!

Pois é! Grazi, Jean, Flávia, Dicésar e muitos outros ganharam prêmios no jogo e puderam sentir o gostinho que é curtir a folia fora da casa. Confira abaixo:

Grazi e Jean eram participantes do ‘BBB5’. Eles ganharam o direito de assistir o desfile em um camarote da Sapucaí em 2005. E a ironia em que a dupla foi o 1º e o 2º colocados do game! Dois anos depois, no ‘BBB 7’, a querida Flavinha se emocionou ao ganhar o prêmio de ‘Musa do BBB’ e ter como prêmio sair da casa e assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de janeiro. Olha só a cara da sister! Grazi e Jean do ‘BBB5’ e Flávia do ‘BBB7’ (Fotos: Reprodução)

Jean Massumi e Viviane, da edição de 2003 (BBB3), também foram presenteados. Mas, a experiência foi ainda melhor já que a dupla integrou o desfile da Beija-Flor. Boninho, o Big Boss, não inovou muito e levou também Cida e Thiago do ‘BBB4’ para serem destaques em um carro alegórico da Beija-Flor.

A novidade só veio no ‘BBB8’, Gyselle estreou o ‘Big Fone’ e garantiu uma visita à quadra da escola de samba carioca Salgueiro.

Jean Massumi e Viviane do ‘BBB3’, Gyselle do ‘BBB8’, Cida e Thiago do ‘BBB4’ (Fotos: André Corrêa / André Corrêa / Reprodução / Reprodução / Reprodução)

Ainda na edição de 2008, a sister Thalita foi agraciada com uma vaga num camarote do Sambódromo para assistir ao desfile de carnaval do Rio de Janeiro.

Quem não lembra de Bambam?! Pois é! Vencedor do ‘BBB1’ desfilou como passista, junto com Cristiana – sister da primeira edição, na apresentação da Mocidade Independente de Padre Miguel, no carnaval do Rio.

Mariana e Carlão, ‘BBB6’ também foram os contemplados e curtiram um camarote do Sambódromo.

Diferente mesmo, foi a experiência vivenciada por Dicesar e Cláudia. Ambos curtiram a folia em cima do trio elétrico ao lado da cantora Claudia Leitte. Na edição, Dourado indicou a dupla para o quarto chamado Quarto Surpresa. Lá, imagens foram gravadas para serem mostradas aos brothers de forma falsa. Enquanto isso, a dupla pegou um avião vieram à Salvador. Perfeito, né?! O que será que está por vim na edição 2023…

Kleber Bamba e Cristiana do ‘BBB1’, Thalita do ‘BBB8’, Dicesar e Cláudia do ‘BBB10’, Mariana e Carlão do ‘BBB6’ ( Fotos: Reprodução)



